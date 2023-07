Setor de turismo da China recupera prejuízos causados pela pandemia

Este ano, o mercado de turismo doméstico da China apresentou uma recuperação gradual. De acordo com os dados divulgados recentemente pelo Ministério da Cultura e Turismo, com base nos resultados da pesquisa amostral de turismo doméstico, no primeiro semestre de 2023, o número total de viagens domésticas atingiu 2,384 bilhões, um aumento de 929 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, representando um crescimento de 63,9%.

No primeiro trimestre, o número total de viagens domésticas foi de 1,216 bilhão, um aumento de 46,5% em relação ao mesmo período do ano anterior; no segundo trimestre, o número total de viagens domésticas foi de 1,168 bilhão, um aumento de 86,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O aumento na receita do turismo superou o aumento no número total de viagens. No primeiro semestre de 2023, a receita do turismo doméstico (despesas totais com turismo) atingiu 2,3 trilhões de yuans, um aumento de 1,12 trilhão de yuans em relação ao ano anterior, quase dobrando.

Os governos locais também implementaram políticas relevantes, como o “Plano de Implementação de Yunnan para Implementar a Estratégia de Expansão da Demanda Interna”, que propõe a expansão de produtos e serviços turísticos diversificados, personalizados e sob medida; A cidade Chongqing iniciou o “Festival Nacional de Consumo de Verão de 2023 e Festival de Vida Noturna em Chongqing”; A cidade Henan emitiu diretrizes para a construção de estradas turísticas.