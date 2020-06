Sete montanhistas desaparecem em avalanche no Himalaia

Quatro montanhistas sul-coreanos e três nepaleses que estavam no Himalaia são considerados desaparecidos, segundo anúncio foi feito por autoridades do Nepal neste sábado 18.

Os turistas desapareceram após uma avalanche de neve no maciço de Annapurna, um dos picos mais altos do Himalaia. A avalanche aconteceu a uma altitude de cerca de 3.200 metros, perto do acampamento-base para a subida do pico, depois de uma forte nevada na sexta-feira 17.

“Fomos informados de que não há contato com quatro sul-coreanos e três nepaleses depois da avalanche. Ontem à noite, uma equipe de resgate foi enviada para o local”, disse à AFP Mira Dhakal, do Ministério nepalês de Turismo.

O chefe da polícia local, Dan Bahadur Karki, disse que o mau tempo dificulta os esforços de socorro. “A equipe está a caminho. Também temos um helicóptero pronto para decolar, se o clima melhorar”, afirmou Karki.

Annapurna é uma montanha particularmente propensa às avalanches e tecnicamente difícil. Tem uma taxa de mortalidade mais alta do que a do Everest, o pico mais alto do mundo.

Na Coreia do Sul, funcionários da área de educação informaram que os quatro montanhistas sul-coreanos desaparecidos eram parte de uma equipe de professores voluntários que trabalhavam com crianças no Nepal.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul anunciou que enviará uma equipe de ajuda ao Nepal e que as famílias dos montanhistas desaparecidos já foram informadas.