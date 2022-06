Serviço secreto russo coleta fezes e urina de Putin fora do país, diz revista

Entre os integrantes das comitivas que acompanham o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em viagens ao exterior, pelo menos um funcionário do Kremlin exerce um papel peculiar.

De acordo com a revista francesa Paris Match, um agente do Serviço Federal de Proteção da Rússia é responsável por recolher as fezes e urina de Putin e levá-las de volta a Moscou, a fim de evitar que governos estrangeiros coletem informações sobre a saúde do presidente.

A publicação francesa detalhou uma dessas delicadas missões, que aconteceu em outubro de 2019, durante uma visita presidencial à Arábia Saudita. Um agente do FSO ficou responsável por recolher todo o excremento de Putin e guardá-lo em recipientes projetados para esse fim, com o objetivo de não deixar vestígios do presidente no país. Ao fim da viagem, as fezes e a urina foram transportadas de volta para Moscou em uma mala especial, disseram fontes indiretas do Oriente Médio.

A mesma prática teria ocorrido durante outra viagem oficial, em maio de 2017, à França, quando Putin se encontrou com Emmanuel Macron em Versalhes.

A provável causa do transporte escatológico seria evitar alguma possível ação de espionagem de governos estrangeiros, por meio da análise das fezes e da urina de Putin. Segundo a publicação, a operação também teria por objetivo impedir que serviços de inteligência descobrissem alguma possível doença do presidente russo.

