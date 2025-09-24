Mundo

Serviço Secreto investigará falha em escada rolante durante visita de Trump à ONU

O incidente, que ocorreu na terça-feira, 23, gerou especulações sobre uma possível sabotagem por parte de funcionários da organização internacional

Trump: presidente teve problemas com a escada rolante na ONU (Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10h37.

Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 10h43.

A Casa Branca afirmou que o Serviço Secreto dos Estados Unidos investigará os motivos que levaram a uma falha na escada rolante durante a visita do presidente americano, Donald Trump, à Organização das Nações Unidas (ONU).

O incidente, que ocorreu na terça-feira, 23, gerou especulações sobre uma possível sabotagem por parte de funcionários da organização internacional.

Entenda o que aconteceu

Na terça, Trump e a primeira-dama Melania Trump chegaram à sede da ONU, em Nova York, para participar da Assembleia Geral. Durante a chegada, ao subir na escada rolante, o equipamento travou inesperadamente e parou de funcionar. Os dois tiveram de subir a escada a pé.

Imagens capturadas por jornalistas mostraram Melania segurando os corrimãos para evitar uma queda, enquanto Trump observava a falha. A escada rolante foi logo consertada e voltou a funcionar normalmente.

A ONU, por sua vez, explicou que o mecanismo de segurança da escada rolante foi acionado acidentalmente, possivelmente por um cinegrafista da Casa Branca que filmava a chegada.

A explicação não foi suficiente para evitar especulações, com a Casa Branca sugerindo que a falha poderia ter sido intencional, especialmente após uma reportagem do jornal The New York Times que mencionava brincadeiras entre funcionários da ONU sobre desligar as escadas rolantes quando Trump chegasse.

Trump também teve problemas com o teleprompter durante seu discurso na Assembleia Geral, que ele usou para fazer mais uma crítica à ONU.

" Tudo que a ONU me deu foi uma escada rolante que parou no meio da subida. Se a primeira-dama não estivesse em boa forma, ela podia ter caído. Mas ela está em boa forma. Nós dois estamos", disse ele. "Eu terminei sete guerras, e não recebi nenhuma ligação da ONU. Só o que me deram foi uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Muito obrigado", disse.

A Casa Branca, agora, investiga ambos os incidentes.

