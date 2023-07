Cocaína na Casa Branca: serviço secreto dos EUA investiga de onde veio a droga

Uma pequena quantidade de uma substância branca em pó foi encontrada na Casa Branca na noite de domingo, de acordo com uma pessoa familiarizada com o episódio, e um teste inicial feito por equipes de emergência determinou que era cocaína.

O presidente Joe Biden e sua família estavam em Camp David quando um agente uniformizado do serviço secreto encontrou a substância durante uma patrulha na Ala Oeste, no domingo, provocando um breve fechamento de parte da Casa Branca, enquanto os funcionários avaliavam se a substância era perigosa.

Mais tarde naquela noite, um teste da substância por funcionários da equipe de materiais perigosos retornou o resultado: “Temos uma barra amarela dizendo cloridrato de cocaína”, disse um oficial em um despacho enviado às 20h49 e registrados por um site que reúne as comunicações de rádio da agência.

Uma pessoa familiarizada com a investigação, que falou sob condição de anonimato para discutir um inquérito em aberto, disse que o despacho de rádio em que se discutia o teste da substância foi entre a equipe de materiais perigosos do Corpo de Bombeiros do Distrito de Columbia e outros funcionários do departamento.

Anthony Guglielmi, porta-voz do serviço secreto, disse que a substância foi encontrada em uma “área de trabalho da Ala Oeste” e que outro despacho que dizia que a substância havia sido encontrada em uma biblioteca da Casa Branca estava incorreto.

Em um comunicado, Guglielmi disse que o item foi enviado para uma avaliação mais aprofundada e uma investigação sobre a causa e a maneira como ele entrou na Casa Branca está pendente.

Vito Maggiolo, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Distrito de Columbia, recusou-se a confirmar o conteúdo de qualquer um dos despachos, mas disse que funcionários do departamento “foram solicitados a ajudar o Serviço Secreto enquanto conduziam uma investigação”. Na manhã de terça-feira, Biden voltou à Casa Branca com vários de seus familiares.