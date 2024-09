Serviço Secreto dos EUA admite não ter feito buscas no perímetro do campo de golfe de Donald Trump

O Serviço Secreto não fez uma varredura no perímetro do Trump International Golf Club em West Palm Beach, Flórida, no domingo, 15, antes do ex-presidente Donald Trump iniciar sua rodada, um reconhecimento que colocou a agência sob nova escrutínio dois meses após um episódio semelhante na Pensilvânia.

A decisão levanta mais dúvidas sobre se o Serviço Secreto tem os recursos e a capacidade de desempenhar adequadamente suas funções em um momento de aumento da violência e de uma campanha única entre um vice-presidente em exercício e um ex-presidente.

Embora o diretor interino da agência tenha elogiado um agente do Serviço Secreto por agir rapidamente e evitar qualquer dano a Trump no domingo, o FBI disse que dados do celular de um atirador indicavam que ele passou quase 12 horas perto do campo antes de apontar um rifle na direção de Trump enquanto ele jogava golfe.

Em declarações a repórteres no Departamento do Xerife do Condado de Palm Beach na tarde de segunda-feira, Ronald L. Rowe Jr., diretor interino do Serviço Secreto, disse: "O presidente nem deveria estar realmente lá."

Rowe afirmou que Trump, o candidato presidencial republicano, não tinha uma saída para o campo no seu cronograma oficial. Rowe não esclareceu se isso significava que os agentes não tiveram tempo de varrer o campo de golfe. No entanto, é de conhecimento público que Trump frequentemente joga golfe em um de seus campos na Flórida aos domingos, o que aumenta o nível de risco para o ex-presidente.

Rowe elogiou seus agentes por avistarem o cano de uma arma saindo dos arbustos do clube de golfe e dispararem contra o suspeito, Ryan W. Routh, de 58 anos, antes que ele pudesse atirar. Uma caçada foi iniciada, levando à detenção de Routh logo depois. Ele foi acusado em um tribunal federal na segunda-feira por posse de arma de fogo como criminoso.

Os métodos do Serviço Secreto "foram eficazes ontem", disse Rowe. Ele apontou para a identificação "precoce" da ameaça, uma evacuação imediata de Trump e a ajuda de medidas de proteção aumentadas — incluindo a presença de franco-atiradores.

Mas após o episódio de domingo, legisladores, autoridades policiais e ex-membros do Serviço Secreto questionaram se a agência, já em dificuldade, ainda estava à altura de sua missão de proteger presidentes atuais e ex-presidentes e suas famílias.

"Estou muito preocupada com os relatos de que o suspeito supostamente ficou nos arbustos por 11 horas", disse Beth Celestini, uma agente de longa data do Serviço Secreto que protegeu o presidente Barack Obama antes de se aposentar em 2021. "O Serviço Secreto tem protocolos que, se ativados, esse suspeito deveria ter sido descoberto antes do incidente."

Ronald Layton, um veterano de 26 anos da agência que liderou divisões com supervisão de proteção e segurança em eventos, perguntou: "Foi apenas sorte que vocês pegaram esse cara, ou vocês tinham os mecanismos apropriados para lidar com essas coisas no espectro de ameaças?"

Rowe afirmou que, para lidar com um ambiente de ameaças cada vez mais desafiador, o Serviço Secreto precisaria que o Congresso fornecesse mais recursos para pessoal, horas extras e instalações.

Seu apelo já havia recebido o endosso do presidente Biden, que disse a repórteres da Casa Branca na manhã de segunda-feira que "o Serviço precisa de mais ajuda" e que o Congresso "deveria atender às suas necessidades".

Assessores envolvidos com os Comitês de Apropriações do Senado e da Câmara, que pediram anonimato porque não estavam autorizados a divulgar discussões privadas, disseram que os comitês estavam revisando os pedidos do Serviço Secreto.

Ao mesmo tempo, altos funcionários da Câmara estão considerando se devem realizar uma votação para expandir a jurisdição de uma força-tarefa investigativa para incluir os eventos de domingo, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto. A força-tarefa da Câmara está investigando as circunstâncias do tiroteio de 13 de julho em Butler, Pensilvânia, no qual um assassino em potencial, Thomas Crooks, de Bethel Park, Pensilvânia, atirou em Trump durante um comício de campanha.

A orelha de Trump foi de raspão e um participante do comício foi morto. Não está claro se o episódio em West Palm Beach também estava dentro da jurisdição da força-tarefa.

O Serviço Secreto agora está realizando sua segunda revisão interna em dois meses, na esperança de determinar se lidou adequadamente com os eventos de domingo.

Os agentes encarregados de proteger presidentes atuais e ex-presidentes e suas famílias estão trabalhando longas horas sem muito alívio.

Além de proteger líderes estrangeiros que visitam os Estados Unidos, o Serviço Secreto protege mais de 40 pessoas: Biden, a vice-presidente Kamala Harris, Trump, outros ex-presidentes e suas famílias imediatas. Um aumento nos discursos de ódio e ameaças violentas complicou a missão da agência.

Desde Butler, o Serviço Secreto realocou membros da equipe avançada de Biden para Trump e Harris, forneceu vidros especiais para cercar Trump durante eventos de campanha e recebeu recursos adicionais do Pentágono. Sua agência-mãe, o Departamento de Segurança Interna, também mobilizou 1.500 agentes de investigação próprios para reforçar os quadros do Serviço Secreto.

A escassez crônica de pessoal, agravada pelas longas e às vezes extenuantes horas de trabalho, deixou o Serviço Secreto com falta de recursos em áreas como instalações e tecnologia.

Em resposta às ofertas de legisladores para fornecer financiamento adicional, Rowe também escreveu a dois senadores neste mês — antes do incidente próximo de domingo.

"As crescentes exigências de missão do Serviço Secreto exigem recursos adicionais para garantir que tenhamos as ferramentas, os recursos e o pessoal necessários para atender a esses novos requisitos", escreveu Rowe na carta de 5 de setembro.

Esses recursos, que foram detalhados em páginas adicionais da carta que não foram revisadas pelo The New York Times, ainda não parecem ter sido disponibilizados. Mas na segunda-feira, Rowe disse estar otimista de que seriam.

"Sucesso, temos que ter todos os dias. Não podemos ter falhas", disse ele. "E, para isso, vamos ter algumas conversas difíceis com o Congresso".