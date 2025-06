Senador pela Califórnia é algemado e retirado de entrevista coletiva em Los Angeles

O senador pelo estado da Califórnia Alex Padilla foi retirado com empurrões e algemado de uma entrevista coletiva em Los Angeles, onde a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, e membros do governo federal anunciavam detenções de imigrantes e suspeitos de instigar protestos.

“Sou o senador Alex Padilla. Tenho perguntas para a secretária”, disse o senador pelo Partido Democrata e que é membro do subcomitê de justiça do Senado sobre Imigração, quando as autoridades o retiraram à força da sala e o detiveram.

O escritório de Padilla informou em comunicado que o senador está em Los Angeles “exercendo seu direito de conduzir a supervisão do Congresso sobre as operações do governo federal” na cidade e em toda a Califórnia.

“Ele estava no prédio federal para receber um relatório do general Guillot e estava ouvindo a entrevista coletiva da secretária Noem, tentou fazer perguntas quando foi levado ao chão e algemado”, acrescentou seu escritório, além de esclarecer que o senador não está sob custódia.

Um vídeo mostrou como o senador, nascido na Califórnia, filho de pais imigrantes mexicanos, foi jogado no chão no corredor fora do local da coletiva e algemado.

Padilla, o primeiro latino a chegar ao Senado dos EUA pela Califórnia, tem sido um forte crítico da repressão à imigração ordenada pelo presidente Donald Trump e do envio de quase 5.000 homens para conter as manifestações.

Kristi, que estava presente na cidade para defender as operações contra a imigração ilegal que desencadearam os protestos, estava falando quando foi interrompida quando o senador foi retirado por vários policiais, apesar de ele resistir e pedir para ficar.

Após ser questionada pela imprensa, Kristi disse que não tinha nenhum encontro marcado com Padilla para ouvir suas preocupações e chamou a intervenção do senador de “inapropriada”.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, chamou de “abominável e ultrajante” o fato de o senador ter sido expulso a empurrões.

Karen ressaltou em mensagem na rede social X (ex-Twitter) que Padilla é um senador dos EUA em exercício.

“Os ataques violentos deste governo à nossa cidade precisam acabar”, afirmou.