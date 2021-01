Senador dos EUA pede a operadoras que mantenham dados de invasores do Capitólio

(Reuters) – Um homem fotografado carregando o púlpito da presidente da Câmara dos Deputados durante os distúrbios no Capitólio foi preso na sexta-feira, enquanto um importante parlamentar democrata pediu às operadoras de celular que preservem o conteúdo de mídia social relacionado à invasão de quarta-feira.

Dezenas de pessoas foram acusadas após o ataque ao Capitólio, com o FBI pedindo ajuda à população para identificar os participantes, dada a proliferação de imagens do tumulto na internet. Cinco pessoas morreram, incluindo um policial do Capitólio.

Neste sábado, o senador dos EUA Mark Warner, democrata que é o próximo presidente do Comitê de Inteligência do Senado, pediu às operadoras de celular que mantenham o conteúdo e os metadados associados à invasão, que ocorreu enquanto legisladores se reuniam para certificar a vitória do presidente eleito Joe Biden.

Warner, em cartas às empresas, enfatizou que os manifestantes se deram ao trabalho de documentar o evento e postaram nas redes sociais e em mensagens de texto “para celebrar seu desdém por nosso processo democrático”.

A fotografia de Adam Christian Johnson sorrindo e acenando enquanto levava o púlpito da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, se tornou viral. Johnson, de Parrish, na Flórida, também transmitiu vídeo ao vivo no Facebook de si mesmo ao caminhar pelos corredores do Capitólio, de acordo com o Tampa Bay Times.

(Por Rich McKay em Atlanta)