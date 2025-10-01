Senado fracassa em duas novas votações para pôr fim à paralisação do governo dos EUA

O Senado dos Estados Unidos rejeitou nesta quarta-feira, 1º de outubro, duas propostas orçamentárias apresentadas respectivamente por democratas e republicanos para tentar acabar com a paralisação parcial do governo federal, a primeira tentativa desde que as funções não essenciais da administração central foram suspensas à meia-noite.

Assim como aconteceu na terça-feira nas duas últimas tentativas de evitar a paralisação, a proposta dos democratas foi derrotada por 53 votos contra 47, e a dos republicanos não foi à frente, somando apenas 55 votos a favor e 45 contra, cinco votos a menos do que os 60 necessários para a aprovação do projeto de lei.

Os senadores democratas John Fetterman, da Pensilvânia, e Catherine Cortez Masto, de Nevada, se desviaram da posição de seu partido e, assim como ontem, voltaram a apoiar a proposta republicana, que no momento está mais perto de ser ratificada.

Para dar os votos necessários ao pacote republicano, os liberais afirmaram que precisam que os subsídios do programa de saúde Obamacare, que expiram este ano, sejam renovados e que os cortes no setor da saúde incluídos na grande lei de redução fiscal e orçamentária promovida pelo presidente americano, Donald Trump, sejam revogados.

No entanto, os republicanos, que acusaram repetidamente a oposição de querer oferecer assistência médica a imigrantes ilegais, disseram que querem negociar essas exigências assim que os itens econômicos forem aprovados.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, reiterou hoje responsabilizar os democratas pela paralisação do governo com propostas para beneficiar “imigrantes ilegais”, algo que os democratas negam.

“Na verdade, não acredito que a paralisação vá durar muito. Esta é apenas uma suposição que tenho como vice-presidente, pois acredito que já vimos alguns sinais de que os democratas moderados estão começando a mudar de postura”, declarou Vance na Casa Branca, após as votações no Senado.

“Durante as próximas semanas, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que a população receba os serviços essenciais de que necessita, apesar de Chuck Schumer (líder da minoria democrata no Senado) ter paralisado o governo federal”, acrescentou.

Em linha com o desejo do governo Trump de reduzir o número de funcionários públicos, o Escritório de Gestão e Orçamento ordenou que as diferentes agências identifiquem programas classificados como não essenciais para ativar demissões se a paralisação federal se prolongar.