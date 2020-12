Senado americano reconhece vitória de Joe Biden

Um dia após o Colégio Eleitoral americano confirmar Joe Biden como o próximo presidente dos EUA, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, reconheceu nesta terça-feira (15) a vitória do democrata nas eleições de novembro.

Ontem, os delegados se reuniram em todos os 50 estados e, a partir desta manhã, nosso país oficialmente tem um presidente eleito e um vice-presidente eleito. Muitos pensaram que o Colégio Eleitoral revelaria um resultado diferente. Mas o nosso país tem sistemas que determinam que assume o comando em 20 de janeiro. Hoje, eu quero parabenizar Joe Biden.” Mitch McConnell, líder republicano no Senado americano

Como hoje a maioria do Senado é formada pelos republicanos, o reconhecimento da derrota de Donald Trump pelo líder do seu próprio partido representa mais uma importante choque para a estratégia negacionista do presidente em relação à lisura do processo eleitoral americano. Desde a confirmação do resultado das urnas, em 7 de novembro, McConnell se recusava a reconhecer Biden como presidente eleito, alegando que Trump ainda tinha direito a recursos nas justiças estaduais. Vários processos foram recusados.

Também na manhã desta terça, o presidentes Vladimir Putin, da Rússia, e Andrés Manuel López Obrador, do México, também parabenizaram Biden pela vitória, fazendo do Brasil o único país do mundo que ainda não reconheceu os resultados das eleições americanas. Até o fechamento deste texto, nem o Planalto, nem o Itamaraty se pronunciaram sobre o assunto.