Sem resultado oficial, Trump afirma que venceu as eleições

Em pronunciamento feito desde a Casa Branca, o candidato republicano à reeleição Donald Trump afirmou que venceu as eleições americanas e que o que está acontecendo é “uma fraude” e “uma vergonha”.

Trump disse que irá à Suprema Corte, sem citar exatamente o porquê, mas disse que pretende impedir que votos sejam contados após a data da eleição. Alguns estados ainda receberão votos enviados por correio no decorrer dos próximos dias.

É importante frisar que as eleições ainda não acabaram e que o que está acontecendo é a contagem de votos válidos nos estados, não uma fraude como afirmou o presidente. Ele afirmou ainda que venceu estados que não esperava vencer, como a Flórida. “Nós vencemos a Flórida, Ohio, vencemos o Texas!”.

Ele também disse que “eles não vão conseguir nos pegar” na Georgia, onde está 2,5 pontos percentuais na frente com menos de 10% dos votos para serem apurados.

Trump usou as margens que tem em alguns desses estados para justificar suas afirmações de que venceu as eleições, embora os votos ainda estejam sendo contados em vários estados que podem determinar o futuro do pleito.