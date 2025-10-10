Sem rede elétrica, muito menos Wi-Fi: ilha com mais ovelhas do que pessoas busca novos moradores

Pela primeira vez em quase 20 anos, o Bardsey Island Trust está selecionando uma família ou casal para se mudar para a ilha em setembro de 2026 (Divulgação)
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06h11.
Uma pequena ilha na Península Llŷn, em Gwynedd, País de Gales, está em busca de novos habitantes. E que sejam seres humanos, já que hoje o local tem mais ovelhas do que gente.
Segundo a BBC, Ynys Enlli, também conhecida como Ilha Bardsey, abriga atualmente apenas três moradores permanentes e é totalmente fora da rede elétrica. Muito menos internet.
Em 2023, a ilha se tornou o primeiro Santuário Internacional de Céu Escuro da Europa, garantindo "proteção" do céu noturno do local para gerações futuras. Pela primeira vez em quase 20 anos, o Bardsey Island Trust está selecionando uma família ou casal para se mudar para a ilha em setembro de 2026.
Segundo a BBC, os novos moradores serão responsáveis por cuidar das 200 ovelhas e 25 cabeças de gado Welsh Black, trabalhando om o atual fazendeiro, Gareth Roberts, que atuará como mentor. Com apenas 440 acres (mais ou menos 440 campos de futebol americano sem as end zones), a ilha é uma reserva natural nacional e tem status de Local de Interesse Científico Especial (SSSI).
Ynys Enlli também se destaca por sua história e patrimônio: o “Local de Sepultamento de 20.000 Santos”, o farol de 1821 e a presença de 30.000 casais reprodutores de pardelas-de-Manx, uma ave marinha.
A ilha atrai peregrinos, piratas, pescadores e turistas desde o século II a.C., e foi considerado um dos lugares mais sagrados da Grã-Bretanha durante a Idade Média.