Sem rede elétrica, muito menos Wi-Fi: ilha com mais ovelhas do que pessoas busca novos moradores

Uma pequena ilha na Península Llŷn, em Gwynedd, País de Gales, está em busca de novos habitantes. E que sejam seres humanos, já que hoje o local tem mais ovelhas do que gente.

Segundo a BBC, Ynys Enlli, também conhecida como Ilha Bardsey, abriga atualmente apenas três moradores permanentes e é totalmente fora da rede elétrica. Muito menos internet.

Em 2023, a ilha se tornou o primeiro Santuário Internacional de Céu Escuro da Europa, garantindo "proteção" do céu noturno do local para gerações futuras. Pela primeira vez em quase 20 anos, o Bardsey Island Trust está selecionando uma família ou casal para se mudar para a ilha em setembro de 2026.

Vida e responsabilidades na ilha

Segundo a BBC, os novos moradores serão responsáveis por cuidar das 200 ovelhas e 25 cabeças de gado Welsh Black, trabalhando om o atual fazendeiro, Gareth Roberts, que atuará como mentor. Com apenas 440 acres (mais ou menos 440 campos de futebol americano sem as end zones), a ilha é uma reserva natural nacional e tem status de Local de Interesse Científico Especial (SSSI).

Ynys Enlli também se destaca por sua história e patrimônio: o “Local de Sepultamento de 20.000 Santos”, o farol de 1821 e a presença de 30.000 casais reprodutores de pardelas-de-Manx, uma ave marinha.

A ilha atrai peregrinos, piratas, pescadores e turistas desde o século II a.C., e foi considerado um dos lugares mais sagrados da Grã-Bretanha durante a Idade Média.