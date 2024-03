Sem munição e disparo de R$ 60: como laser 'Fogo do Dragão' pode revolucionar campo de batalha

Imagens do pelo governo britânico mostraram o primeiro disparo do armamento. O tiro destruiu um drone no céu usando o raio mortal do sistema, realizado durante um teste secreto nas ilhas Hébridas, arquipélago escocês.

Seu alcance total permanece sendo uma informação sigilosa, mas o feixe invisível de 50kW pode atingir qualquer alvo visível, segundo o governo britânico.