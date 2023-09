Segurança do patrimônio e casamento de filhos geram ansiedade entre chineses ricos, diz relatório

Uma pesquisa realizada com mais de 1.000 indivíduos com médio e alto patrimônio líquido e com ativos de mais de 1 milhão de yuans na China, mostra que os dois principais pontos de ansiedade para indivíduos com patrimônio líquido médio e alto são o casamento dos filhos e o risco de acidente dos detentores de patrimônio. A “preservação do patrimônio” ultrapassou a “criação de patrimônio” como o principal objetivo de sua gestão de patrimônio.

O “White Paper on Legal Services for Wealth Management of Middle and High Net Worth Individuals”, lançado oficialmente em 9 de setembro, foi produzido em conjunto pelo Taikang Family Office, pelo Centro de Pesquisa Jurídica da Universidade de Wuhan, e é o primeiro relatório de pesquisa de clientes com foco no campo de serviços jurídicos de gestão de patrimônio na China.

Dados públicos mostram que, em 2022, o número de indivíduos com patrimônio líquido médio e alto chineses com ativos investíveis acima de 10 milhões de yuans deveria chegar a 3,16 milhões. Espera-se que o número desses chineses e o tamanho dos ativos investíveis mantidos continuem a crescer a uma taxa de crescimento composta de aproximadamente 11% e 12% nos próximos dois anos.

De acordo com o documento, à medida que os riscos patrimoniais continuam a se intensificar, as aspirações de gestão de patrimônio dos indivíduos de médio e alto patrimônio líquido estão mudando discretamente. O relatório mostra que 70,3% dos indivíduos de médio e alto patrimônio líquido acreditam que a segurança do patrimônio é o principal objetivo patrimonial no momento, o que é mais do que a proporção daqueles que “criam mais capital e realizam a valorização do patrimônio”.

O whitepaper mostra que os clientes que são indivíduos de alto patrimônio líquido estão, em geral, mais preocupados com o risco conjugal de seus filhos (56,8%), sendo a saída de propriedade causada pelo casamento de seus filhos (48%) o fator de causar a maior ansiedade. Em termos de seus próprios riscos conjugais, além da divisão de bens devido a mudanças conjugais (44%), o impacto da dívida de um dos cônjuges ou da dívida conjunta de ambas as partes na vida normal da família (32,9%) tornou-se uma das principais preocupações.

Recentemente, houve uma série de incidentes de disputas de herança na China após riscos inesperados dos detentores de patrimônio. A pesquisa mostra que, além da saída de ativos causada por mudanças conjugais dos filhos ou pela capacidade insuficiente de gerenciamento de ativos, 30% dos indivíduos com capital líquido médio e alto estão preocupados com a possibilidade de não poderem dispor razoavelmente de seus ativos durante a vida, em caso de acidentes repentinos.

O whitepaper mostra que quase metade dos entrevistados planejará a distribuição do patrimônio com antecedência, elaborando documentos legais, como testamentos. Além disso, presentes, residência, proteção, gestão de bens, seguros e fideicomissos durante a vida são opções que podem ser tomadas para herança e devem ser planejadas com extrema antecedência.

Jin Yi, membro do comitê de gestão e chefe de conformidade do Taikang Insurance Group e diretor do Taikang Legal and Business Service Centre, disse à Yicai que a velhice também é um ponto de ansiedade para indivíduos com capital líquido médio e alto, mas sua principal preocupação não é a obtenção de fundos para a velhice e o acesso a serviços para idosos, mas sim a falta de um guardião confiável para cuidar de seus cuidados pessoais e tomar providências para suas propriedades quando estiverem inconscientes ou incapacitados.