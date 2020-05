Segunda foi dia com menos mortes por covid-19 no mundo desde fim de março

A segunda-feira (18) foi o dia com menos mortes por coronavírus no mundo em quase dois meses, segundo uma reportagem publicada pelo Financial Times. Usando dados do Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças, o jornal apontou que ontem houve 3.138 registros de óbitos, o menor número desde 30 de março.

Como resultado, alguns países europeus, como Grécia, Alemanha e Áustria têm flexibilizado o isolamento da população, embora haja o medo de uma segunda onda de contágios.

O achatamento da curva, no entanto, ainda não chegou ao Brasil. Segundo os dados usados pelo FT, o país é o segundo mais afetado do mundo pela pandemia, atrás apenas dos EUA.

Números divulgados pelo Ministério da Saúde, nesta segunda, apontam que houve 13.140 novos registros da doença em território brasileiro e 674 mortes, com o total chegando a 16.792.

Para tentar frear a doença, alguns estados brasileiros já aderiram ao lockdown, uma quarentena mais endurecida. Nesta terça, foi a vez de o Amapá adotar a medida. Já São Paulo pretende criar um megaferiado de seis dias para tentar aumentar o índice de isolamento da população e desafogar o sistema de saúde.