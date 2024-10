Secretário-geral da ONU se diz 'chocado' com nível de morte e destruição no norte de Gaza

1/6 Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024 (Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024)

2/6 Esta foto fornecida pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) mostra pessoas no local de um ataque aéreo israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al. -Balah, no centro da Faixa de Gaza no início de 14 de outubro de 2024 (Esta foto fornecida pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) mostra pessoas no local de um ataque aéreo israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al. -Balah, no centro da Faixa de Gaza no início de 14 de outubro de 2024)

3/6 Um menino palestino gesticula enquanto as pessoas verificam a destruição após um ataque do exército israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em 14 de outubro, 2024 em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas (Um menino palestino gesticula enquanto as pessoas verificam a destruição após um ataque do exército israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em 14 de outubro, 2024 em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas)

4/6 Equipes de resgate trabalham no local de um ataque israelense a tendas que abrigam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024 (Equipes de resgate trabalham no local de um ataque israelense a tendas que abrigam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024)

5/6 Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024 (Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024)