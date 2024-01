Secretário-geral da ONU diz estar 'alarmado' com deterioração da situação no Equador

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está “muito alarmado” com o “conflito armado interno” no Equador, protagonizado por quadrilhas vinculadas ao narcotráfico, disse seu porta-voz nesta quarta-feira.

“O secretário-geral está muito alarmado com a deterioração da situação no país, assim como por seu impacto perturbador nas vidas dos equatorianos”, afirmou Stéphane Dujarric. O porta-voz da ONU acrescentou que Guterres “condena energicamente estes atos criminosos de violência” desatados nos últimos dias.

O Equador enfrenta pelo terceiro dia, nesta quarta-feira o terror de gangues criminosas e traficantes de drogas, que deixou pelo menos 10 mortos desde segunda. Mais de 130 agentes penitenciários e outros funcionários do sistema prisional são mantidos como reféns por detentos, em pelo menos cinco prisões do Equador. Segundo a agência prisional SNAI, 125 deles são guardas e 14 são funcionários administrativos.

Centenas de militares protegem as ruas desertas ao redor da sede presidencial, no centro de Quito, enquanto no norte, o parque La Carolina, o maior da cidade de quase três milhões de habitantes, estava vazio, sem seus habituais atletas.

Emergência