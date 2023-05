Secretário-geral da ONU afirma que 'no momento não é possível' uma negociação de paz na Ucrania

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou que "neste momento não é possível" estabelecer uma negociação para acabar com a guerra na Ucrânia, em uma entrevista publicada pelo jornal espanhol El País.

O que disse Gutierres?

"Infelizmente, acredito que neste momento não é possível uma negociação para a paz. As duas partes estão convencidas de que podem vencer e estão completamente envolvidas na guerra", disse Guterres.

"No momento não vejo nenhuma possibilidade de conseguir imediatamente — não estamos falando do futuro - um cessar-fogo global", acrescentou.

O secretário-geral da ONU afirmou, no entanto, que tem esperanças de um diálogo no futuro.

As declarações de Guterres foram publicadas no dia em que a Rússia celebra o aniversário da vitória em 1945 sobre a Alemanha nazista com um grande desfile militar.

Diante de milhares de soldados e de representantes da elite política reunidos na Praça Vermelha de Moscou, o presidente Vladimir Putin prometeu a "vitória" e acusou os países ocidentais de desencadear uma "guerra" contra a Rússia.