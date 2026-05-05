Secretário dos EUA diz que fase ofensiva contra o Irã terminou após navio ser atingido em Ormuz

Os Estados Unidos anunciaram que encerraram as operações ofensivas contra o Irã e passaram a concentrar esforços na segurança da navegação no Estreito de Ormuz. Apesar disso, o ataque a um novo navio cargueiro após uma sequência de bombardeios indicou a continuidade das tensões na região.

“A Operação Fúria Épica foi concluída”, declarou o secretário de Estado Marco Rubio, em entrevista coletiva na Casa Branca, nesta terça-feira, 66 dias após o início dos ataques conduzidos por Estados Unidos e Israel contra o Irã. “Alcançamos os objetivos dessa operação.”

Mesmo com a sinalização de redução da escalada, não há definição sobre um acordo que permita a reabertura do estreito. O bloqueio imposto pelos EUA foi seguido pelo fechamento da hidrovia por parte do Irã, responsável por cerca de um quinto das exportações globais de petróleo.

Durante a coletiva, uma entidade britânica de monitoramento informou que um cargueiro foi atingido por um projétil não identificado na região. Segundo dados apresentados pelos EUA, mais de 1.550 embarcações comerciais, com cerca de 22.000 tripulantes, permanecem retidas no Golfo Pérsico. O presidente iraniano classificou as exigências americanas para retomada das negociações como “impossíveis”.

Em declaração, o presidente Masoud Pezeshkian afirmou que a política de pressão máxima adotada por Washington inviabiliza o diálogo. Segundo ele, não há possibilidade de negociação sob exigências unilaterais, conforme relato divulgado pela agência Fars.

Mercado de energia e pressão política nos EUA

Estreito de Ormuz: abertura da rota de escoamento do petróleo segue incerta. (GettyImages)

O impacto do conflito alcançou o mercado internacional de petróleo. O barril do Brent registrou queda de 3,6% nesta terça-feira, sendo negociado abaixo de US$ 111, após alta próxima de 6% no dia anterior.

A narrativa apresentada por Rubio, replicada por integrantes do alto escalão do governo nas últimas 24 horas, ocorre em meio à pressão interna sobre o presidente Donald Trump para encerrar o conflito. A classificação da operação como concluída também dialoga com exigências legais previstas na Lei de Poderes de Guerra, que limita a duração de ações militares sem autorização do Congresso a 60 dias, prazo já ultrapassado.

Rubio afirmou que a estratégia atual busca estabelecer uma zona de trânsito protegida por recursos navais e aéreos, para permitir o fluxo de embarcações comerciais e restaurar a previsibilidade logística.

O cenário de instabilidade se intensificou na segunda-feira, após o anúncio do “Projeto Liberdade”, iniciativa descrita como uma tentativa de viabilizar a travessia de navios neutros pelo Estreito de Ormuz sem a necessidade de escoltas militares em larga escala. Ao menos duas embarcações comerciais cruzaram a região com apoio dos EUA, enquanto navios de guerra americanos ingressaram no Golfo.

Os Emirados Árabes Unidos informaram que interceptaram a maior parte de cerca de 20 projéteis lançados pelo Irã, entre mísseis e drones, no dia anterior. Autoridades americanas indicaram que esses ataques não configuraram violação do cessar-fogo estabelecido há menos de um mês.

Não há indicativos de avanço nas negociações entre os dois países. O governo iraniano mantém a posição de que o bloqueio naval precisa ser suspenso. Já os Estados Unidos apontam que a medida impacta as exportações de petróleo iranianas e amplia a pressão econômica.