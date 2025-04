Secretário do Tesouro dos EUA pressiona congresso por aprovação do pacote de impostos de Trump

O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, estabeleceu como meta a aprovação do pacote de cortes de impostos de trilhões de dólares até o dia 4 de julho, em um esforço para impulsionar a imagem do presidente Donald Trump, que enfrenta desaprovação nas pesquisas sobre a economia.

Bessent destacou que, após uma reunião com líderes republicanos, espera que a parte tributária do projeto seja concluída até a data, enquanto Trump continua pressionando os republicanos a acelerar o processo.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, também busca a aprovação do pacote até o final de maio, enquanto o Senado pode levar mais meses para finalizá-lo. Apesar disso, o debate sobre o pacote ocorre em meio a pesquisas que mostram uma queda na aprovação pública de Trump, especialmente em relação ao tratamento da economia e às tarifas impostas.

O pacote de impostos inclui a renovação dos cortes fiscais de Trump e novas reduções, mas ainda está em fase de definição. Os republicanos também discutem como financiar a proposta, com algumas ideias de cortes em gastos federais, incluindo saúde.

Bessent e Hassett, diretor econômico de Trump, continuam pressionando para garantir que as prioridades do presidente, como isenções fiscais sobre gorjetas e previdência social, sejam incluídas no projeto.