Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fará visita histórica à China

Em resposta às tensões recentes nas relações sino-americanas, os Estados Unidos estão programando uma visita de alto escalão à China como um sinal de abertura e busca por um diálogo construtivo. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, realizará uma visita oficial à China nos dias 18 e 19 de junho deste ano.

Durante sua estadia na China, Blinken terá encontros com o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, além de possíveis reuniões com líderes chineses de alto nível. Os tópicos de discussão abordarão questões importantes para ambos os países, incluindo a cooperação climática sino-americana, questões comerciais, o combate ao tráfico de fentanil e preocupações geopolíticas em destaque.

A visita de Blinken é resultado de um acordo entre os líderes chinês e americano durante a cúpula realizada em Bali no ano passado. Apesar de um incidente diplomático ocorrido em fevereiro deste ano ter levado a um período de tensões e interrupção no diálogo bilateral, os dois países retomaram recentemente as interações de alto nível, demonstrando um desejo mútuo de melhorar as relações.

Relação China e EUA

Além da visita de Blinken, outros altos funcionários dos Estados Unidos também estão sendo considerados para futuras visitas à China. Segundo fontes da CNN, o enviado especial para o Clima, John Kerry, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e a secretária de Comércio, Gina Raimondo, receberam convites oficiais ou manifestaram interesse em visitar o país asiático. No entanto, a ordem das visitas ainda está em discussão, com os Estados Unidos priorizando a visita de Blinken antes das demais.

Embora o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenha expressado otimismo durante a cúpula do G7 no Japão, afirmando que as relações sino-americanas devem se acalmar em breve, é importante ressaltar que a recuperação dessas relações exigirá um esforço contínuo e sincero por parte dos Estados Unidos. O país aceitou a proposta europeia de “de-risking” nas relações com a China, substituindo o termo “decoupling” anteriormente utilizado. No entanto, é necessário ir além de meros discursos e demonstrar uma genuína vontade de construir uma parceria estável e produtiva com a China.

A visita de Blinken à China representa um passo positivo na busca pela normalização das relações sino-americanas. Espera-se que essa visita abra caminho para um diálogo mais amplo e construtivo entre os dois países, contribuindo para uma maior estabilidade e cooperação em questões de interesse comum. O mundo acompanhará atentamente os resultados dessa visita e as próximas iniciativas para aprimorar os laços bilaterais.

Tradução: Mei Zhen Li