Santa Maria Maior acolhe neste sábado túmulo de Francisco, santuário escolhido por ele em vida

1/18 Caixão do papa Francisco, com um evangelho sobre ele (Caixão do papa Francisco, com um evangelho sobre ele)

2/18 Faithful attend Pope Francis' funeral ceremony at St Peter's Square in the Vatican on April 26, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Cenas do funeral do papa Francisco, no sábado, 26, no Vaticano)

3/18 Cenas do funeral do papa Francisco, no sábado, 26, no Vaticano (Cenas do funeral do papa Francisco, no sábado, 26, no Vaticano)

4/18 Swiss guards stand in front of the coffin of late Pope Francis during the funeral ceremony at St Peter's Square in the Vatican on April 26, 2025. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Cenas do funeral do papa Francisco, no sábado, 26, no Vaticano)

5/18 A photograph taken from St Peter Basilica shows a general view of St Peter's Square during the funeral of late Pope Francis, at the Vatican, on April 26, 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Cenas do funeral do papa Francisco, no sábado, 26, no Vaticano)

6/18 O presidente Lula, ao lado da primeira-dama, Janja, chegam para o funeral do Papa (O presidente Lula, ao lado da primeira-dama, Janja, chegam para o funeral do Papa)

7/18 O presidente Lula, ao lado da primeira-dama, Janja, chegam para o funeral do Papa (O presidente Lula, ao lado da primeira-dama, Janja, chegam para o funeral do Papa)

8/18 The book of the gospels lays on the coffin of late Pope Francis during the funeral ceremony at St Peter's Square in The Vatican on April 26, 2025. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Cenas do funeral do papa Francisco, no sábado, 26, no Vaticano)

9/18 O Giovanni Battista Re, que celebrou a missa fúnebre do papa (O Giovanni Battista Re, que celebrou a missa fúnebre do papa)

10/18 Caixão do papa Francisco (Caixão do papa Francisco)

11/18 A photograph taken from St Peter Basilica shows a general view of late Pope Francis' coffin during the funeral ceremony in St Peter's Square, at the Vatican, on April 26, 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Cenas do funeral do papa Francisco, no sábado, 26, no Vaticano)

12/18 A general view of Pope Francis' funeral ceremony at St Peter's Square in the Vatican on April 26, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Cenas do funeral do papa Francisco, no sábado, 26, no Vaticano)

13/18 Donald Trump e outros chefes de Estado, durante o funeral do papa (Donald Trump e outros chefes de Estado, durante o funeral do papa)

14/18 Padres e outros religiosos acompanham o funeral do papa no Vaticano (Padres e outros religiosos acompanham o funeral do papa no Vaticano)

15/18 Chefes de Estado, no funeral do papa (Emmanuel Macron, presidente da França, e outros chefes de Estado, no funeral do papa)

16/18 Cenas do funeral do papa Francisco (Cenas do funeral do papa Francisco)

17/18 Cenas do funeral do papa Francisco (Cenas do funeral do papa Francisco)