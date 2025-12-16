Salário mínimo em Portugal é um dos menores da Europa; veja valores

Em Portugal, o salário mínimo mensal é de € 1.015. Na conversão para o real, o valor equivale a R$ 6.462,71, cerca de quatro vezes mais que o mínimo recebido no Brasil.

No Brasil, o salário mínimo é de R$ 1.518 e deve ser reajustado para R$ 1.621 em 2026.

No entanto, é preciso levar em conta as diferenças de poder de compra e de taxas de câmbio nos dois países, o que dificulta uma comparação direta entre os valores.

Uma metodologia que costuma ser utilizada para comparar o poder de compra de diferentes países, que têm políticas de câmbio variadas, é o PPP (paridade de poder de compra, na sigla em inglês)., usada por entidades como o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Um dos dois principais métodos de conversão utiliza as taxas de câmbio de mercado — a taxa vigente no mercado de câmbio (utilizando a taxa no final do período ou uma média ao longo do período). A outra abordagem utiliza a taxa de câmbio da paridade do poder de compra (PPP) — a taxa à qual a moeda de um país teria que ser convertida para a moeda de outro país para comprar a mesma quantidade de bens e serviços em cada país", diz o fundo, em comunicado.

Ranking de salários na União Europeia

Para a Trading Economics, o valor mínimo pago atualmente aos portugueses é o mais alto desde 1999. Ainda assim, o país é o 17º colocado na média anual europeia.

O artigo publicado em novembro deste ano pela Eurostat, departamento de estatísticas da Comissão Europeia, classifica Luxemburgo como o país com maior remuneração e a Bulgária com o menor valor.

O gráfico considera o acumulado anual e estima que a média do bloco foi de € 39.800 em 2024.

De acordo com o levantamento apresentado, Portugal finalizou o último ano com média de € 24.818 pagos aos trabalhadores.

Em Luxemburgo, a média anual foi de € 82.969; na Bulgária, de € 15.387.

Comparação do salário mínimo português com o brasileiro

Apesar do valor atrativo na conversão para o real, os dados da plataforma Expatistan mostram que o custo de vida em Lisboa pode ser, em média, 39% mais caro do que em São Paulo.[/grifar]

A comparação de dados mostra que a maior diferença está nos gastos com moradia. Dentro desta categoria, Lisboa pode ser até 95% mais cara do que a capital paulista.

Na classificação europeia, Lisboa é a cidade mais cara de Portugal no ranking e ocupa a 21ª posição. A lista com foco na Europa conta com 60 cidades.

Mudança afeta brasileiros que desejam se mudar para Portugal

Além da diferença de valores, o cenário para os brasileiros que desejam se mudar para Portugal também será afetado pelas mudanças nas regras de imigração.

A principal mudança da Lei de Imigração aprovada em outubro deste ano exige que os solicitantes de residência tenham o visto aprovado antes de embarcar para o país

Antes, nativos de países que pertencem à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, como o Brasil, poderiam solicitar o documento quando estivessem em Portugal.

A medida está alinhada com a tendência europeia de enrijecer as regras para imigrantes.