Saiba quem usa os milhões de euros jogados na Fontana di Trevi

Há uma boa chance de que muitos visitantes de primeira viagem da Fontana di Trevi, em Roma, conheçam a tradição. Para garantir um retorno à Cidade Eterna, diz a lenda, fique de costas para a água e jogue uma moeda com a mão direita sobre o ombro esquerdo. O ritual ficou famoso em todo o mundo graças ao filme "A Fonte dos Desejos" (Three Coins in the Fountain), de 1954, e sua canção homônima — gravada por Frank Sinatra —, que ganhou o Oscar de melhor canção original.

O lançamento de moedas é uma tradição tão popular nos itinerários turísticos que mesmo uma recente restauração de três meses que cortou o acesso direto à fonte do século XVIII não foi um impedimento. Os visitantes ainda se aglomeravam em frente aos painéis transparentes que protegiam o local de trabalho para jogar moedas — cerca de US$ 63 mil ou cerca de R$ 388 mil— em uma banheira utilitária e atarracada.

"O turista quer jogar uma moeda; ele não se importa se tem ou não uma construção", disse Fabrizio Marchioni em uma manhã fria de dezembro, alguns dias antes da reabertura da fonte.

Ele sabe do que fala.

Há 13 anos, o principal trabalho de Marchioni para a instituição de caridade católica romana Cáritas é coletar e contar as moedas jogadas na fonte. Giustino Trincia, diretor da filial da Cáritas em Roma, disse que são "moedas de solidariedade", porque "são bem utilizadas". Mais de 52.800 refeições foram distribuídas nas cozinhas populares da Cáritas em Roma em 2023, apenas um dos muitos projetos que a instituição de caridade realiza.

As moedas pertencem à administração municipal de Roma, mas as têm doado à Cáritas desde 2005. A receita em 2023 foi de cerca de € 2 milhões (cerca de R$ 12 milhões).

Preparação para o Jubileu católico

A recente limpeza da fonte, dez anos após uma grande restauração, chegou bem a tempo para o início do Ano do Jubileu (ano sagrado) da Igreja Católica, no último dia 29. Com cerca de 32 milhões de visitantes esperados para este ano, Roma está em um estado de preparação intenso, com dezenas de monumentos sendo limpos e polidos.

O fechamento temporário da fonte também permitiu que as autoridades municipais testassem o controle de acesso dos visitantes. Na reabertura, pouco antes do Natal, as autoridades anunciaram que apenas 400 pessoas por vez teriam permissão para entrar na área rebaixada à frente. Os visitantes entrarão por uma extremidade da fonte e sairão pelo outro lado, com monitores vigiando durante o dia.

"O objetivo é permitir que todos aproveitem a fonte ao máximo, sem a agitação, sem confusão", disse Roberto Gualtieri, prefeito de Roma, na reabertura, acrescentando que a cidade também está pensando em cobrar uma taxa nominal.

Roma tem uma infinidade de fontes — as faces públicas e decorativas dos aquedutos que foram originalmente construídas pelos antigos romanos —, mas nenhuma se iguala à fama da Fontana de Trevi. No início do século XVIII, "um arquiteto praticamente desconhecido", Nicola Salvi, substituiu uma versão mais modesta da fonte pela obra monumental que chega a quase 60 metros de altura, sem dúvida "o monumento mais conhecido da Roma moderna", disse Claudio Parisi Presicce, superintendente de patrimônio cultural de Roma.

Celebrada em uma sinfonia, bem como em obras de arte ao longo dos séculos, a fonte tornou-se uma estrela do cinema no século XX, mais famosa no filme "A Doce Vida", de Fellini, em que Anita Ekberg chamava Marcello Mastroianni para se juntar a ela enquanto mergulhava em suas águas (um ato que seria muito desaprovado na vida real).

A nova fama veio com a temporada de 2024 da série da Netflix “Emily in Paris”, depois que a protagonista, Emily Cooper (Lily Collins), fez da fonte uma de suas primeiras paradas romanas.

De onde vem a tradição?

A tradição de jogar moedas começou no final do século XIX, quando acadêmicos alemães que estudavam em Roma reprisaram uma antiga prática romana de jogar moedas na água para dar sorte. A prática pegou rapidamente. Ao longo das décadas, as moedas — e as pessoas que se sentam na borda de mármore da fonte (outra proibição definitiva) — contribuíram para seu desgaste, especialmente porque o número de visitantes aumentou muito nos últimos anos.

"Esses monumentos são magníficos e enormes, mas são muito delicados", disse Anna Maria Cerioni, que supervisionou muitas das fontes de Roma por três décadas em sua função de chefe de restauração da superintendência de arte da cidade.

Os minerais das moedas geralmente deixam marcas no produto usado para impermeabilizar a bacia. Especialmente desenvolvido para a fonte, ele é conhecido como "Trevi White" e necessita de manutenção periódica.

A fonte ainda é abastecida pelo Aqua Virgo, construído no século I a.C. e o único dos 11 aquedutos construídos pelos antigos romanos que permaneceu em uso quase constante, disse Marco Tesan, que supervisiona a manutenção de algumas das fontes e aquedutos de Roma para a concessionária de água e eletricidade ACEA.

Duas vezes por semana, os funcionários da concessionária usam uma máquina desenvolvida para piscinas para sugar as moedas da bacia. Durante a fase da manutenção, vassouras e pás de lixo bastam, "embora você ainda sinta dores no final do dia", disse Luca Tasselli, da ACEA.

Na fonte, as moedas coletadas são pesadas sob a supervisão de policiais da cidade antes que Marchioni as leve para os escritórios da Cáritas. Lá, elas são primeiro lavadas com água da torneira e depois colocadas em uma mesa forrada com uma toalha para que as impurezas possam ser removidas, juntamente com outras coisas.

Os lucros são usados para uma variedade de projetos, desde atividades para jovens até programas de assistência para pessoas com o mal de Alzheimer. Em sua maior parte, a Cáritas ajuda famílias carentes a sobreviver, atingindo quase 10 mil pessoas em 2023, disse Trincia, da instituição. Ele acrescentou que espera que os turistas que visitam Roma estejam cientes do bem que estão fazendo por meio da fonte.

"A pobreza não tira férias", disse.