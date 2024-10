Saiba quem será possível sucessor de líder do Hamas, Yahya Sinwar, morto nesta quarta

A confirmação da morte de Yahya Sinwar, líder político e militar do Hamas, na última quarta-feira, foi um duro golpe para o grupo terrorista palestino. Analistas agora discutem quem poderá suceder o homem que arquitetou o ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel. Entre os nomes mais cotados está Khalil al-Hayya, vice de Sinwar, além de outros nomes que surgem nas mesas de aposta, como Mohammed Sinwar, irmão mais novo, e Khaled Mashal, um dos fundadores do Hamas.

Desafios na escolha do sucessor

"Em abril, quando Israel matou o líder anterior do Hamas, Haniyeh, em uma casa de hóspedes do governo em Teerã, o conselho da Shura do Hamas escolheu seu líder baseado em Gaza e mentor do 7 de outubro, Sinwar, para ser o chefe geral do grupo. Hoje, é provável que a escolha de um sucessor seja mais desafiadora", escreveu Jonathan Panikoff, diretor da Iniciativa de Segurança do Oriente Médio Scowcroft do Atlantic Council, centro de pesquisas baseado em Washington, nos EUA.

Os três principais nomes na disputa

Khalil al-Hayya, nascido em Gaza, em 1960, e atualmente no exílio no Catar, é uma autoridade do Hamas desde 2006 e era o segundo no comando até a morte de Sinwar. Al-Hayya sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 2007, quando um ataque aéreo em sua casa em Gaza matou membros de sua família. Além disso, desempenhou papel crucial na negociação do cessar-fogo com Israel durante a guerra de 2014 em Gaza, segundo o Conselho Europeu de Relações Exteriores.

Já Mohammed Sinwar, irmão do líder morto, é um dos principais comandantes das Brigadas al-Qassam, a frente armada do Hamas. Ele foi braço direito de Yahya e também desempenhou um papel fundamental no ataque a Israel em 2023. Mohammed foi responsável pela captura do soldado israelense Gilad Shalit, o que rendeu a maior troca de prisioneiros da história de Israel: 10 mil palestinos libertados, incluindo seu irmão Yahya.

Por fim, Khaled Mashal, um dos fundadores do Hamas, também é um nome de peso. Nascido na Cisjordânia e vivendo no exílio, Mashal foi líder do escritório político do Hamas por décadas. Ele sobreviveu a uma tentativa de envenenamento em 1998 e ainda exerce forte influência no grupo, apesar de ter sido sucedido em 2017 por Ismail Haniyeh, morto por Israel em julho de 2023.