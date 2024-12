Saiba quem é o CEO de braço de um dos maiores grupos dos EUA morto a tiros em Manhattan

O presidente executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson, foi morto a tiros em Manhattan na manhã desta quarta-feira, 4. A informação foi confirmada pelo New York Times, com base em um relatório policial e em fontes próximas ao caso.

De acordo com o relatório policial, o executivo de 50 anos foi baleado por volta das 6h45 (horário local) no número 1335 da Sexta Avenida, próximo ao hotel New York Hilton Midtown. Thompson foi imediatamente levado em estado crítico para o hospital Mount Sinai West.

As autoridades locais estão em busca do atirador, que fugiu para a região leste da Sexta Avenida. O relatório ainda menciona que o suspeito estava usando uma jaqueta de cor creme, uma máscara preta e uma mochila cinza.

A polícia acredita que Thompson foi vítima de um ataque direcionado. Ele foi promovido a presidente executivo da UnitedHealthcare em abril de 2021, liderando uma das maiores divisões do UnitedHealth Group, focada em seguros de saúde. Thompson morava em Minnesota.

O UnitedHealth Group, uma das maiores corporações dos Estados Unidos, oferece seguros e benefícios farmacêuticos por meio de diversas unidades. Em 2023, o grupo registrou receitas de US$ 372 bilhões (aproximadamente R$ 2,25 bilhões).