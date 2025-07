Rússia tenta envolver Laos na guerra contra a Ucrânia, diz Kiev

A Rússia está tentando envolver o Laos na guerra contra a Ucrânia sob o pretexto de organizar a participação de tropas do país do sudeste asiático em tarefas de desminagem na região russa de Kursk, informou neste sábado a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa ucraniano (GUR).

"Outro país que a Rússia tenta arrastar para a guerra é o Laos. Atualmente, o Kremlin está organizando a participação de um destacamento combinado de tropas de engenheiros do Exército Popular do Laos na desminagem de territórios da região russa de Kursk", afirma o GUR em sua conta na plataforma Telegram.

Segundo o comunicado, "levando em conta a significativa dependência da ajuda externa, os dirigentes do Laos expressaram inicialmente sua disposição de enviar até 50 'sapadores militares' para a Rússia e colaborar na desminagem da região de Kursk".

Ainda segundo a inteligência militar ucraniana, o Laos oferece assistência gratuita à Rússia com a realização de atividades de reabilitação para militares russos feridos que participaram de combates contra a Ucrânia.

"Escondendo-se sob a retórica humanitária, a Rússia tenta legalizar a presença de um contingente militar estrangeiro em seu território, usando-o de fato para garantir as operações militares contra a Ucrânia", afirma o GUR.

"Além da participação maciça de mercenários da África e da Ásia, assim como de unidades da Coreia do Norte, o Kremlin está considerando a possibilidade de envolver na guerra os chamados parceiros sob o pretexto de realizar projetos humanitários nas regiões russas fronteiriças com a Ucrânia", acrescenta o comunicado.