Rússia retira civis de nove localidades na fronteira com a Ucrânia

As autoridades russas retiraram os civis de nove localidades na fronteira com a Ucrânia após a incursão de um grupo armado procedente do território ucraniano, informou nesta terça-feira, 23, o governador regional, que citou vários bombardeios contra vilarejos.

"O trabalho de limpeza continua nas áreas afetadas. Moradores de Grayvoron, Novostroevka, Gorkovski, Bezymeno, Mokraya Orlovka, Glotovo, Gora Podol, Zamostie e Spodariusheno foram deslocados", anunciou Viacheslav Gladkov no Telegram.

O Kremlin expressou "profunda preocupação" com a incursão do grupo na região de Belgorod e pediu mais esforços para impedir este tipo de incidente.

"O que aconteceu ontem (segunda-feira) provoca uma profunda preocupação e demonstra, mais uma vez, que os combatentes ucranianos continuam com suas atividades contra nosso país", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

"Isto exige mais esforços da nossa parte, esforços que continuam. E a operação militar especial (na Ucrânia) prossegue para que isto não volte a acontecer", acrescentou.

A incursão, que aconteceu na segunda-feira no distrito de Grayvoron, deixou pelo menos oito feridos e levou a Rússia a decretar um regime "antiterrorista".

Nesta terça-feira, o Comitê de Inquérito da Rússia anunciou que abriu uma investigação por "ato terrorista".

Zelensky visita a frente de batalha no leste da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, visitou nesta terça-feira, 23, a linha de frente da batalha na região de Donetsk, no leste do país, anunciou o governo.

O chefe de Estado "visitou posições na linha de frente na área de defesa Vugledar-Marinka", cenário de combate há vários meses com o exército russo, informou a presidência em um comunicado, que também exibe fotos do presidente ao lado dos militares.

As imagens mostram o presidente, de uniforme militar, apertando as mãos dos soldados.

Zelensky se reuniu com fuzileiros navais ucranianos por ocasião do dia desta força na Ucrânia. O presidente entregou condecorações e anunciou a criação de novas unidades.

"Todos os dias, no campo de batalha, os fuzileiros navais demonstram que são uma força poderosa que destrói o inimigo, liberta terras ucranianas e realiza as tarefas mais difíceis nas condições mais difíceis. E precisamos de mais forças deste tipo", afirmou, de acordo com o comunicado.