Rússia: Relação com EUA está perto de se romper após comentários de Biden

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta segunda-feira que convocou o embaixador dos Estados Unidos, John Sullivan, para lhe dizer que as declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o presidente russo, Vladimir Putin, levaram os laços bilaterais à beira do colapso.

O presidente Biden disse na semana passada que Putin era um "criminoso de guerra" por enviar dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia.

"Tais declarações do presidente americano, indignas de um estadista de tão alto escalão, colocam as relações russo-americanas à beira da ruptura", disse o ministério em comunicado.

O Kremlin descreveu anteriormente os comentários como "insultos pessoais" contra Putin.

O ministério também disse a Sullivan que ações hostis contra a Rússia receberiam uma "resposta decisiva e firme".

A Rússia enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia em 24 de fevereiro, no que chama de operação especial para reduzir a capacidade militar do país vizinho e erradicar pessoas que chama de nacionalistas perigosos.

As forças ucranianas têm apresentado forte resistência contra as forças russas e o Ocidente impôs sanções abrangentes a Moscou em um esforço para forçá-la a se retirar da Ucrânia.