Rússia reivindica controle de duas localidades no leste da Ucrânia As forças do Kremlin intensificaram seu avanço na linha de frente nos últimos três meses, após retomarem, entre março e abril, todos os territórios conquistados pelos ucranianos em 2024 na região fronteiriça russa de Kursk

Na sexta-feira, o Exército russo lançou mais de 530 drones explosivos e uma dezena de mísseis, em particular contra Kiev, ações que provocaram pelo menos duas mortes (Bloomberg)