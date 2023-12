Rússia pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após bombardeios com 14 mortos em Belgorod

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) neste sábado, 30, para discutir o ataque, de acordo com notícias da estatal RIA. O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, garantiu que o ataque não ficará "impune".

A Rússia acusou a Ucrânia do ataque que deixou 14 mortos neste sábado em Belgorod, um dos mais letais para a população civil em território russo desde o início do conflito, e prometeu responder, um dia depois dos bombardeios em larga escala que deixaram 39 mortos em território ucraniano, informa a AFP.

"De acordo com informações atualizadas, 12 adultos e duas crianças foram mortas em Belgorod", disse o Ministério de Situações de Emergência da Rússia no Telegram, acrescentando que "108 pessoas, incluindo 15 crianças, ficaram feridas".

As publicações das autoridades russas no Telegram também informam que as forças russas destríram 32 UAVs ucranianos que sobrevoavam as regiões russas de Bryansk, Oryol, Mursk e Moscou.