Rússia pede garantias de segurança para o Irã como condição para encerrar guerra

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta segunda-feira, 16, que garantias de segurança para o Irã devem fazer parte de qualquer acordo para encerrar o atual conflito do país com Estados Unidos e Israel.

“Aqui são necessárias garantias. Compreendo perfeitamente que o Irã precise dessas garantias”, disse Lavrov durante entrevista coletiva.

O chanceler afirmou que Moscou está disposta a atuar como mediadora nas negociações para encerrar a guerra.

Segundo Lavrov, o governo russo tem condições de desempenhar esse papel, conforme já indicou o presidente Vladimir Putin.

“Estamos dispostos a desempenhar neste processo, como afirmou mais de uma vez o presidente, um papel de mediador, se tal função for necessária”, afirmou.

O ministro também defendeu a suspensão urgente das ações militares e a busca por um acordo político entre as partes.

De acordo com ele, o primeiro passo para iniciar negociações deve ser a interrupção imediata dos ataques que atingem infraestrutura civil e provocam vítimas entre a população.

Moscou alerta para consequências da guerra

Lavrov afirmou que é difícil prever as consequências do conflito caso as hostilidades continuem.

Ele citou declarações do presidente americano Donald Trump, que afirmou que o Irã poderia ser “completamente destruído”, e lembrou que as Forças de Defesa de Israel indicaram ter milhares de alvos ainda a atingir no território iraniano.

“Por isso, é difícil prever as consequências desta crise e como ela pode terminar se agora, imediatamente, não pararmos e não começarmos a chegar a acordos”, disse.

Lavrov também afirmou que, na avaliação de Moscou, os EUA e Israel teriam subestimado a capacidade de resistência iraniana.

Segundo ele, o Irã responde aos ataques com ofensivas contra infraestrutura militar de seus adversários na região, o que também acaba afetando países do Golfo Pérsico.

Desde o início do conflito, Vladimir Putin manteve duas conversas telefônicas com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

Segundo Moscou, o líder iraniano agradeceu ao Kremlin pelo apoio durante a crise.

*Com EFE