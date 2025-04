Rússia nega cessar-fogo prolongado na Ucrânia e mantém trégua de apenas três dias

O Kremlin rejeitou nesta terça-feira, 29, a proposta da Ucrânia para um cessar-fogo de 30 dias, dizendo que antes é preciso considerar as preocupações da Rússia. Ao mesmo tempo, Moscou convidou Kiev a aceitar uma trégua de três dias para marcar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

"Sem uma resposta para essas questões, fica difícil aceitar uma trégua tão longa. O presidente (Vladimir Putin) já falou sobre isso", disse Dmitri Peskov, porta-voz do governo russo, à imprensa local.

Peskov afirmou novamente que existem certos "detalhes", sem explicar quais, que impedem Moscou de aceitar a proposta feita pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Putin já disse no passado que uma trégua desse tipo só serviria para que o exército ucraniano se reagrupe e receba mais armas dos países do Ocidente.

Na noite de ontem, Zelenski criticou a trégua de 72 horas – marcada para os dias 8, 9 e 10 de maio – anunciada por Putin, chamando-a de "manipulação".

"O cessar-fogo não deve durar apenas alguns dias para depois voltar a matar. Ele deve começar agora, ser total e durar pelo menos 30 dias", afirmou.

Em resposta, Peskov disse que a proposta russa, feita para lembrar a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista, é um "gesto de boa vontade". Ele também acusou Zelenski de distorcer a proposta ao não dar uma resposta clara à "iniciativa de paz" de Putin.

"Até agora, não ouvimos nenhuma resposta do governo de Kiev. É difícil entender se eles pretendem aceitar ou não", afirmou.

Ele também disse que os líderes da Europa ainda não se pronunciaram sobre a proposta de trégua feita pela Rússia.

"Está claro quem realmente quer a paz e quem prefere continuar a guerra", disse Peskov.

O porta-voz do Kremlin destacou ainda que a Ucrânia não respondeu à oferta de Putin de retomar conversas diretas com Kiev, feita depois da trégua da Páscoa.

Sobre a alegação de que Zelenski estaria no poder de forma ilegítima, Peskov afirmou que o mais importante agora é começar negociações para acabar com a guerra – e que todas as outras questões são secundárias.

A Casa Branca informou na segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é a favor de um cessar-fogo por tempo indeterminado, e não apenas de pausas temporárias nos combates.