Rússia multiplicou por 10 o uso de drones iranianos contra a Ucrânia no último ano

A Rússia multiplicou por dez no último ano o número de drones kamikaze Shahed, de fabricação iraniana, que lança quase diariamente contra o território da Ucrânia, segundo afirmou nesta segunda-feira o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“A Rússia está utilizando atualmente dez vezes mais drones Shahed do que no outono passado, e devemos combater isso de forma eficaz”, disse Zelensky nas suas redes sociais depois de se reunir com sua liderança militar e ser informado das medidas para enfrentar esta ameaça pelo chefe interino do Força Aérea, Anatoly Krivonozhko.

Com quase dois mil drones lançados, em outubro a Rússia quebrou pelo segundo mês consecutivo o seu recorde mensal de Shaheds usados ​​contra a Ucrânia desde o início da guerra.

A Rússia agora produz nas suas próprias fábricas localizadas em seu território os drones Shahed que começou a receber de Teerã no início da guerra.

Zelensky explicou que, entre as prioridades de Kiev em termos de defesa antiaérea, destaca-se o reforço das “defesas aéreas nas regiões mais críticas”.

Estas medidas, acrescentou, incluem “reforçar as patrulhas móveis” – que muitas vezes consistem em caminhões com armas ligeiras montadas no reboque, a partir dos quais os soldados disparam contra drones – e “desenvolver novas soluções para interceptar bombas aéreas guiadas”.

Esses tipos de bombas são explosivos convencionais de alta potência com sistemas de navegação próprios que permitem que os aviões os lancem a dezenas de quilômetros de seu alvo e, portanto, sem entrar no alcance de boa parte das defesas inimigas.

A Rússia lança diariamente dezenas destas bombas contra posições ucranianas na frente de batalha e também contra cidades próximas da linha de contato. Com o uso de bombas aéreas, a aviação russa abre caminho para o avanço de sua infantaria.

Na reunião, Zelensky foi informado pela Força Aérea sobre o desenvolvimento da produção nacional de munições antiaéreas, armas, drones e equipamentos de guerra eletrônica para produzir interferência em dispositivos não tripulados inimigos.

“Além disso, abordamos os contratos de três a cinco anos oferecidos aos produtores ucranianos para (construir) drones estratégicos”, disse Zelensky, que destacou a necessidade de projetar um plano de longo prazo para o desenvolvimento e investimento na produção destes dispositivos.