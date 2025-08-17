Rússia lança 505 ataques em Zaporizhzhya um dia após cúpula Trump-Putin

As tropas da Rússia lançaram nas últimas 24 horas - um dia depois do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin - 505 ataques contra dez cidades na região de Zaporizhzhya, segundo informou o administrador militar da área, Ivan Fedorov, em sua conta no Telegram.

Entre os ataques, houve 15 bombardeios aéreos contra Preobrazhenka, Novodanylivka, Mala, Tokmachle e Biloria. Além disso, foram registrados 343 ataques com drones.

As autoridades receberam 15 relatos de danos em moradias, apartamentos, veículos e instituições de ensino. Até o momento, não há informações sobre civis feridos.

No dia anterior, no entanto, na região de Donetsk, cinco cidadãos morreram e outros quatro ficaram feridos como consequência dos ataques russos.