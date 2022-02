Rússia expulsa diplomata norte-americano nº 2 do país; EUA avalia resposta

A Rússia expulsou Bart Gorman, segunda autoridade diplomática norte-americana em Moscou, afirmou um porta-voz do Departamento de Estado na quinta-feira, e Washington classificou a medida como não provocada e alertou para uma possível resposta dos norte-americanos em meio a temores de uma invasão russa na Ucrânia.

Gorman, que serve como vice-diretor da missão diplomática norte-americana em Moscou, deixou a Rússia na semana passada, afirmou uma autoridade do Departamento de Estado. Não ficou claro o motivo para a expulsão não ser anunciada até esta quinta-feira.

"A ação russa contra nosso vice-diretor de missão não foi provocada e consideramos isso um passo de escalada e estamos avaliando nossa resposta", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado.

Não ficou imediatamente claro qual justificativa foi dada por Moscou para a expulsão, mas ela acontece durante um impasse que já dura meses por conta do acúmulo de mais de 150 mil soldados russos nas regiões de fronteira com a Ucrânia.

Autoridades norte-americanas alertaram que o risco de invasão russa continua alto e que a Rússia pode tentar fabricar um pretexto para o conflito, apesar de Moscou dizer que está afastando algumas de suas tropas da fronteira.

Gorman, segunda autoridade diplomática na embaixada dos EUA em Moscou, atuou anteriormente como vice-assistente do secretário de Estado e como diretor assistente para investigações e análises de ameaças, supervisionando potenciais ameaças contra o corpo diplomático norte-americano, de acordo com uma biografia no website da embaixada.