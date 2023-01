Rússia envia seu 1º navio equipado com míssil hipersônico para o Oceano Atlântico

A Rússia enviou pela primeira vez um navio militar armado com um míssil hipersônico ao Oceano Atlântico, em uma demonstração de força enquanto as tensões de Moscou com o Ocidente aumentam devido à guerra na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, acompanhou a partida do navio militar - a fragata Almirante Gorshkov - na quarta-feira, 4, por videoconferência. A missão da embarcação é percorrer os oceanos Atlântico e Índico, bem como o Mar Mediterrâneo.

"Estou seguro de que armas tão potentes permitirão proteger a Rússia de forma eficaz das ameaças estrangeiras e ajudarão a defender os interesses nacionais", disse Putin durante a cerimônia, que acompanhou ao lado do ministro da Defesa, Serguei Shoigu. "A tripulação do navio será treinada na implantação de armas hipersônicas e mísseis de cruzeiro de longo alcance", especificou o ministro.

A fragata russa está equipada com o míssil Zircon, que segundo informações oficiais, é capaz de evitar qualquer sistema de defesa aérea ocidental, alcançando uma velocidade de até 11.265 km/h.

Orgulho da Marinha russa

Encomendado pela Marinha da Rússia em 2018 após um longo período de testes, o Almirante Gorshkov é o primeiro navio da nova série de fragatas projetadas para substituir os antigos contratorpedeiros de construção soviética como um componente-chave de ataque da Força.

Armado com uma série de mísseis, o navio tem 130 metros de comprimento e uma tripulação de cerca de 200 pessoas. Em 2019, ele circulou os oceanos do mundo em uma jornada de 35.000 milhas náuticas (aproximadamente 65 mil km).

Testes intensivos

O Almirante Gorshkov serviu como o principal plataforma de testes para o mais moderno míssil hipersônico russo, o Zircon. Nos últimos anos, o Zircon passou por uma série de testes, incluindo lançamentos em alvos de prática. Os militares declararam os testes bem-sucedidos e o Zircon entrou oficialmente em serviço no ano passado.

O míssil hipersônico destina-se a armar cruzadores, fragatas e submarinos russos e pode ser usado contra navios inimigos e alvos terrestres. É um dos vários mísseis hipersônicos que a Rússia desenvolveu.

Nova arma

Putin saudou o Zircon como uma arma potente capaz de penetrar em qualquer defesa antimíssil existente voando nove vezes mais rápido que a velocidade do som e com um alcance de mais de 1.000 quilômetros.

Putin enfatizou que o Zircon dá aos militares russos uma capacidade de ataque convencional de longo alcance, permitindo atingir qualquer alvo inimigo com precisão.

A unidade de armas hipersônicas da Rússia surgiu quando os EUA têm trabalhado em sua própria capacidade de ataque global , que prevê atingir os alvos estratégicos de um adversário com armas convencionais guiadas com precisão em qualquer lugar do mundo em uma hora.

Putin anunciou o Zircon como a resposta da Rússia a isso, alegando que a nova arma não tem rival, o que representaria uma vantagem estratégica.

Qual o tamanho da ameaça?

Meses antes de ordenar a invasão da Ucrânia, Putin alertou aos EUA e seus aliados da Otan que os navios de guerra russos armados com o Zircon dariam à Rússia a capacidade de atacar os "centros de tomada de decisão" do adversário em minutos, se implantados em águas neutras.

Falando via link de vídeo durante a cerimônia de despedida de quarta-feira, Putin novamente elogiou o Zircon como uma "arma única" sem um "equivalente para isso em qualquer país do mundo".

Em resposta, o Pentágono disse que está monitorando o navio e não achou que o equipamento representasse uma ameaça que não pudesse ser combatida.

"Estamos cientes dos relatórios sobre o lançamento russo de uma fragata, o Almirante Grorshkov. Continuaremos monitorando rotineiramente suas atividades enquanto mantemos a consciência de nosso ambiente operacional", disse o porta-voz do Pentágono, Roger Cabiness. "Embora não comentemos sobre capacidades específicas ou especulemos sobre hipóteses, o Departamento de Defesa continua confiante em nossa capacidade de deter nossos adversários e defender os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos a qualquer momento, em qualquer lugar." (Com agências internacionais).

