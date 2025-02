EUA e Rússia enviam representantes à Turquia para negociações bilaterais

Representantes da Rússia e dos Estados Unidos iniciaram nesta quinta-feira em Istambul sua segunda rodada de negociações bilaterais, que se concentrarão na normalização das relações diplomáticas.

As negociações estão ocorrendo a portas fechadas e ainda não foram divulgados os nomes dos membros das duas delegações, segundo relatou a agência de notícias russa “TASS”.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, anunciou na quarta-feira, 25, que os negociadores discutirão o trabalho das embaixadas dos dois países.

Lavrov explicou que diplomatas de alto escalão e especialistas da Rússia e dos EUA se reunirão em Istambul para discutir os problemas que se acumularam nas relações bilaterais como "consequência de atividades ilegais da administração anterior (dos EUA) para criar obstáculos artificiais às atividades da embaixada russa".

Um dos pontos mais importantes para Moscou é a devolução de seis propriedades diplomáticas russas nos Estados Unidos.

A primeira rodada de negociações entre Rússia e EUA aconteceu no dia 18 de fevereiro em Riad, capital da Arábia Saudita, marcando o primeiro contato direto entre os dois lados desde o início da guerra na Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, concordou no último dia 12 de fevereiro, em uma conversa telefônica com seu homólogo americano, Donald Trump, em iniciar negociações para acabar com a guerra na Ucrânia e comemorou o primeiro contato direto com os EUA em mais de três anos em Riad.

Putin saudou o contato como a primeira tentativa de construir confiança entre as duas potências, o que classificou como crucial para alcançar um acordo pacífico na Ucrânia, e negou que Kiev seria excluída das negociações.