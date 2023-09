Rússia diz ter destruído quatro barcos ucranianos com soldados no Mar Negro

A Rússia afirmou, nesta segunda-feira, ter destruído quatro lanchas ucranianas que transportavam soldados no Mar Negro.

“A aviação naval da Frota do Mar Negro destruiu 4 lanchas ‘Willard Sea Force’, fabricadas nos EUA, com soldados das Forças Armadas da Ucrânia”, disse o Ministério da Defesa, no Telegram.

A agência acrescentou que os barcos “viajavam na direção do cabo Tarjankut, na costa da Crimeia”, sem dar mais detalhes.

Num ataque semelhante, em 30 de agosto, as forças russas destruíram quatro navios militares ucranianos com até 50 soldados no Mar Negro, segundo o ministério.

“Drones ucranianos foram destruídos no ar sobre o Mar Negro, perto da península da Crimeia e sobre o território da região de Kursk, por sistemas de defesa aérea”, disse o ministério, em postagem anterior no Telegram.

A Crimeia também foi atacada no sábado, quando a Rússia destruiu três drones navais ucranianos que tinham como alvo a ponte que liga a península ao território russo.

Anexada pela Rússia em 2014, a Crimeia tem sido alvo de Kiev durante a ofensiva de Moscou, mas os ataques têm-se intensificado ultimamente. Kiev disse que pretende retomar a península.

Em 24 de agosto, a Ucrânia divulgou ter hasteado a sua bandeira na Crimeia, um triunfo simbólico durante uma “operação especial” para marcar o Dia da Independência do país.

Drones em Odessa

Também nesta segunda-feira, as forças ucranianas informaram ter abatido 17 drones na região sul de Odessa, onde os ataques causaram danos a um distrito às margens do rio Danúbio, na fronteira com a Romênia. As informações foram confirmadas pelo governador local, Oleg Kiper.

“Ao todo, 17 drones foram abatidos pela nossa defesa aérea”, escreveu Kiper, no Telegram.

“Mas infelizmente, em várias cidades do distrito de Izmail, armazéns e edifícios de fábricas, máquinas agrícolas e empresas industriais foram danificados”, acrescentou.

Segundo Kiper, o ataque durou três horas e meia e não houve vítimas civis.

“Vários incêndios foram registrados no território, devido à queda de destroços”, afirmou.

As forças armadas ucranianas descreveram um “grande ataque noturno” realizado por drones contra “infraestruturas civis na região do Danúbio”.

O porto fluvial de Izmail tornou-se uma das principais rotas de exportação de produtos agrícolas ucranianos desde que Moscou encerrou um acordo para exportar cereais através do Mar Negro, em Julho.

Entre a noite de sábado e domingo, drones russos atacaram instalações industriais no Danúbio, informou o gabinete do procurador-geral ucraniano.

