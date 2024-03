Rússia diz ter derrubado 35 drones ucranianos no último dia de eleições

Autoridades da Rússia afirmaram, neste domingo, que a defesa aérea derrubou 35 drones ucranianos durante a noite e a manhã, no último dia de votação em suas eleições presidenciais. "O sistema de defesa aérea interceptou e destruiu 35 drones" em oito regiões diferentes, quatro deles sobre Moscou, indicou o Ministério da Defesa.

Nesta sexta-feira, as autoridades da cidade fronteiriça russa de Belgorod anunciaram que escolas e centros comerciais foram fechados após duas mortes em ataques ucranianos, que se intensificaram nos últimos dias, em meio às eleições presidenciais que vão até este domingo.

Em um comunicado no aplicativo de mensagens Telegram, o governador regional Vyacheslav Gladkov afirmou que a cidade foi atingida por mísseis disparados de um sistema lançador de foguetes Vampire, o que causou danos a veículos e edifícios na cidade e nas aldeias vizinhas.

“Um homem morreu enquanto dirigia um caminhão quando uma bomba o atingiu. O veículo colidiu com um ônibus de passageiros. As pessoas que viajavam não ficaram feridas”, escreveu Gladkov. “Outra mulher foi morta num estacionamento onde ela e o filho vinham alimentar os cães. Os médicos estão tentando salvar o filho”.

Além disso, cinco pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas depois que o carro onde viajavam foi atingido por um drone, perto da fronteira com a Ucrânia.

“Com base na situação atual, decidimos que os centros comerciais no distrito de Belgorod não funcionarão no domingo e segunda-feira”, escreveu nas redes sociais, observando que as escolas também estarão fechadas na segunda e terça-feira da próxima semana.

O Ministério da Defesa russo, por sua vez, indicou que “os ataques foram repelidos e as tentativas de infiltração no território (...) por grupos ucranianos de sabotagem e reconhecimento foram frustradas”.

Putin, que votou online na sexta-feira, prometeu uma resposta dura aos ataques dos últimos dias e acusou Kiev de tentar “perturbar” a disputa para outro mandato de seis anos.

Belgorod faz fronteira com a região ucraniana de Kharkiv, e tem sido alvo de ataques frequentes das forças de Kiev desde 2022. Em dezembro, 25 pessoas foram mortas num único ataque com mísseis contra a cidade.

Neste sábado, duas mulheres russas foram presas – uma na cidade de Yekaterinburg e outra em Kaliningrado – acusadas de derramar nas cédulas tinta verde, que lembrava zelyonka, um antisséptico cirúrgico usado contra opositores.

No primeiro dia da votação, ao menos 13 pessoas foram detidas por vandalismo em seções eleitorais, a maioria em seções eleitorais em Moscou, Voronej, no sul da Rússia, e na região de Carachai-Circássia, no norte de Cáucaso. Segundo o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), os presos estariam ajudando as forças ucranianas ou planejando realizar atos de sabotagem em instalações militares e de transporte.

O partido no poder, Rússia Unida, que apoia incondicionalmente Putin, também indicou ontem que sofreu um ataque hacker em grande escala contra o seu site.

Sem concorrentes reais que ameacem seu favoritismo, Putin deve garantir ainda no primeiro turno mais um mandato e permanecer no cargo até 2030, pelo menos.