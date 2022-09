Rússia diz que só retoma fornecimento de gás para Europa se sanções do Ocidente forem suspensas

A Rússia anunciou que só vai retomar o fluxo de fornecimento de gás para a Europa quando o “coletivo do Ocidente” suspender as sanções impostas ao país por conta da invasão da Ucrânia.

Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, culpou as sanções da União Europeia, do Reino Unido e do Canadá pelas dificuldades que o país enfrenta para entregar o gás a países europeus.

A Gazprom anunciou nesta sexta-feira que interromperia o fornecimento de gás através do Nord Stream 1 devido a uma falha técnica. A empresa atribuiu a suspensão do fornecimento a dificuldades no reparo das turbinas fabricadas na Alemanha e no Canadá.

