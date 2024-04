Rússia diz que diálogo com Otan é 'zero', mas não cogita possibilidade de conflito

Em uma entrevista publicada hoje, o vice-chanceler russo Alexander Grushko afirmou que a Rússia não possui intenções de entrar em conflito com países participantes da Otan. Grushko disse à agência de notícias russa RIA que as relações de Moscou com essas nações estão deteriorando de forma "previsível e deliberada" conforme os canais de diálogo entre a Rússia e o grupo foram levados a "zero".

Quando o presidente Vladimir Putin invadiu a Ucrânia em 2022 com o objetivo de impedir a Otan de se aproximar de seu país, a guerra acabou por polarizar a aliança, que se expandiu a 32 membros ao aceitar a participação da Finlândia e da Suécia. Assim, a Otan assegura estar ajudando a Ucrânia a lutar por sua sobrevivência em face à agressão russa, e inclusive forneceu armas, treinamentos e inteligência a Kiev.

Em fevereiro, Putin declarou que um conflito direto entre a Rússia e a Otan significaria que o planeta estaria a um passo da Terceira Guerra Mundial. De acordo com o presidente, a aliança militar de liderança norte-americana vem se expandindo para o leste, em direção à Rússia. Ainda assim, ele alegou, no dia 28 de março, que Moscou não tem intenções agressivas em relação aos Estados membros do grupo.

De qualquer forma, o país busca se proteger da ajuda que a Otan proporciona à nação ucraniana. Também no final do mês passado, Putin afirmou, quando questionado acerca dos caças F-16 que o Ocidente prometeu mandar à Ucrânia, que o envio não mudaria a situação. “E destruiremos as aeronaves assim como destruímos hoje tanques, veículos blindados e outros equipamentos, incluindo vários lançadores de foguetes", disse.

No começo de abril, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, declarou que a Otan não tem espaço em um mundo multipolar. “Hoje, nas relações com a Rússia, o bloco voltou às configurações da Guerra Fria”, afirmou.

Com informações da Reuters.