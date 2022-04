Rússia diz que conversas com Ucrânia não são fáceis, mas continuam

As negociações da Rússia com a Ucrânia não têm sido fáceis, mas o principal é que elas continuam, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, neste sábado, segundo a agência de notícias RIA.

Depois de mais de um mês do início da invasão pela Rússia, Peskov também disse que o país gostaria de continuar as negociações com a Ucrânia na vizinha Belarus, mas Kiev se opôs à ideia.

Rússia e Ucrânia realizaram várias rodadas de negociações em Belarus no mês passado antes de sua delegação se reunir em Istambul na semana passada.

A RIA disse que Peskov estava falando em uma entrevista à televisão de Belarus, que deve ser exibida ainda neste sábado.

