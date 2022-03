Rússia diz que 1ª fase da "operação militar" na Ucrânia está perto do fim

Esse pode ser um sinal de que Moscou está mudando sua estratégia em meio a grandes perdas e uma campanha de campo de batalha paralisada

Guerra na Ucrânia: a declaração foi feita em um pronunciamento do chefe do principal departamento operacional do Estado-Maior russo Sergei Rudskoy (Getty Images/Stringer/Anadolu Agency)