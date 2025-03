Rússia denuncia tentativa de incursão da Ucrânia na região fronteiriça de Belgorod

O Ministério da Defesa da Rússia denunciou que as Forças Armadas da Ucrânia tentaram nesta terça-feira realizar uma incursão no território da região fronteiriça de Belgorod, com o objetivo de ofuscar a conversa por telefone entre os presidentes de Rússia, Vladimir Putin, e Estados Unidos, Donald Trump.

“No total, o inimigo realizou cinco ataques ao longo do dia”, informou o ministério da Rússia em comunicado, além de destacar que os militares do país impediram o inimigo de cruzar a fronteira.

Um dos ataques ucranianos ocorreu durante a conversa entre Putin e Trump. Moscou estima que cerca de 200 homens foram usados por Kiev, além de unidades equipadas com cinco tanques, 16 veículos blindados e equipamentos de remoção de minas terrestres.

Todos os ataques ucranianos, que começaram nas primeiras horas da manhã, foram repelidos por unidades do agrupamento militar Sever, auxiliadas por artilharia e drones de assalto.

“A travessia da fronteira com a Federação Russa foi impedida”, segundo dito no comunicado.

A Ucrânia perdeu cerca de 60 homens, um tanque, sete veículos blindados e outros veículos militares na tentativa, acrescentou o texto.

O ataque coincide com as tentativas das forças russas de expulsar definitivamente os ucranianos da região vizinha de Kursk.

De acordo com relatos da imprensa, depois que os russos recapturaram Sudzha, a principal fortaleza ucraniana em Kursk, Kiev controla menos de 100 quilômetros quadrados.

Putin prometeu a Trump nesta terça-feira um tratamento digno para os prisioneiros de guerra ucranianos em Kursk, caso eles se rendam e deponham suas armas.