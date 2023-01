Rússia culpa uso de celulares por ataque ucraniano que matou 89 militares

Autoridades militares da Rússia afirmaram que o uso não autorizado de telefones celulares levou ao bombardeio ucraniano contra a posição que soldados russos estavam em Makiivka, na região de Donetsk, no fim de semana. Ao todo, 89 militares russos morreram no ataque, segundo atualização da contagem de mortos.

O tenente-general Sergei Sevriukov disse em comunicado na noite de terça-feira, 3, que sinais telefônicos permitiram às forças de Kiev "determinar as coordenadas da localização de militares" e lançar um ataque.

Os militares russos estão tomando medidas não especificadas para "evitar incidentes trágicos semelhantes no futuro", disse Sevriukov, e prometeu punir os oficiais responsáveis pelo erro.

O ataque, um dos mais mortíferos contra as forças do Kremlin desde o início da guerra há mais de 10 meses, ocorreu um minuto após o início do ano novo, de acordo com Sevriukov.

Foi o mais recente golpe no prestígio militar do Kremlin enquanto luta para avançar com a invasão, a medida que críticas dentro da Rússia sobre a forma como a guerra está sendo conduzida aumenta em meio a bem-sucedida contraofensiva ucraniana.

As forças ucranianas dispararam seis foguetes de um sistema de lançamento múltiplo Himars fornecido pelos EUA em um prédio "na área de Makiivka" onde os soldados estavam estacionados. Dois foguetes foram derrubados, mas quatro atingiram o prédio e detonaram, provocando o colapso da estrutura. Os detalhes do ataque foram divulgados nos últimos dias.

Oficiais de inteligência do Reino Unido disseram na quarta-feira 4, que as práticas militares "não profissionais" de Moscou provavelmente foram parcialmente culpadas pelo alto índice de baixas em Makiivka.

"Dada a extensão dos danos, há uma possibilidade realista de que a munição estivesse sendo armazenada perto do alojamento das tropas, que detonou durante o ataque, criando explosões secundárias", disse o Ministério da Defesa do Reino Unido em um post no Twitter.

Na mesma publicação, o ministério disse que o prédio atingido pelos mísseis ucranianos estava a pouco mais de 12 quilômetros da linha de frente perto de Avdiivka, dentro de "uma das áreas mais contestadas do conflito". Tanto Makiivka quanto Avdiivka, um dos principais alvos da ofensiva da Rússia na região de Donetsk, ficam nos arredores de sua capital homônima.

"Os militares russos têm um histórico de armazenamento inseguro de munição bem antes da guerra atual, mas este incidente destaca como as práticas não profissionais contribuem para a alta taxa de baixas da Rússia", acrescentou a atualização.

Enquanto isso, o líder da região de Donetsk nomeado pelo Kremlin uma das quatro que Moscou anexou ilegalmente em setembro, elogiou na quarta-feira a "coragem e verdadeiro heroísmo" dos soldados russos mortos.

Denis Pushilin disse em um post no Telegram que alguns dos mortos tentaram tirar seus companheiros do prédio em chamas.

Em Samara, no sudoeste da Rússia, os moradores se reuniram na terça-feira para um serviço ortodoxo em memória dos mortos. O serviço foi seguido por um minuto de silêncio e flores foram colocadas em um memorial de guerra da era soviética, informou a agência estatal RIA Novosti. Relatos não confirmados na mídia em língua russa disseram que as vítimas eram reservistas mobilizados da região.

O Ministério da Defesa da Rússia, em uma rara admissão de perdas disse inicialmente que o ataque matou 63 soldados. Mas enquanto as equipes de emergência vasculhavam os escombros do prédio, o número de mortos aumentava. O vice-comandante do regimento estava entre os mortos.

Relatórios não confirmados colocam o número de mortos muito mais alto. A Diretoria de Comunicações Estratégicas das forças armadas da Ucrânia afirmou no domingo que cerca de 400 soldados russos mobilizados foram mortos no prédio de uma escola vocacional em Makiivka e cerca de 300 ficaram feridos. Essa alegação não pôde ser verificada de forma independente. O comunicado russo disse que a greve ocorreu "na área de Makiivka" e não mencionou a escola vocacional.

