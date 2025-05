Rússia confirma que sua delegação viajará a Istambul para negociações com Kiev

O Kremlin confirmou nesta quarta-feira que uma delegação russa, cujos membros não foram divulgados, viajará a Istambul para participar amanhã, quinta-feira, de negociações com a Ucrânia visando encontrar uma solução para o conflito.

"A delegação russa aguardará a delegação ucraniana em Istambul", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, em sua coletiva de imprensa diária por telefone, enfatizando que "segue de pé" a proposta do presidente Vladimir Putin de retomar as negociações com Kiev.

Sobre os membros da delegação russa, afirmou que "nada mudou" e seus nomes serão anunciados assim que as "instruções apropriadas do presidente" Putin forem emitidas.

"Até agora, não houve instruções nesse sentido", acrescentou.

O Kremlin disse ontem que estava se preparando para as negociações de quinta-feira com a Ucrânia, sem revelar a composição de sua equipe de negociação.

No domingo, o presidente russo propôs a Kiev que as negociações de paz fossem realizadas em 15 de maio em Istambul, onde ocorreram em 2022 as últimas conversas entre os dois lados.

Embora Putin não tenha aceitado a proposta europeia de uma trégua de 30 dias, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou sua disposição de viajar mesmo assim à cidade turca para se encontrar com seu homólogo russo.

Segundo a imprensa americana, a delegação russa será composta pelo assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, e pelo ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov.

Sabe-se também que uma reunião entre Zelensky e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também será realizada amanhã na Turquia.

Além disso, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga, viajará ao país para conversar com seu homólogo turco, Hakan Fidan, embora seus contatos com o lado russo não tenham sido confirmados.

Também foi anunciado que os dois representantes especiais da Casa Branca para esta guerra, Steve Witkoff e Keith Kellogg, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, estarão na Turquia para as negociações entre a Ucrânia e a Rússia.