Rússia conduz exercícios militares com bombardeiros em Belarus

A Rússia enviou, neste sábado, dois bombardeiros de longo alcance com capacidade nuclear em patrulha para sobrevoar seu aliado Belarus em meio a tensões crescentes com a Ucrânia.

O Ministério da Defesa russo disse que os dois bombardeiros Tu-22M3 praticaram interação com a força aérea de Belarus durante uma missão de quatro horas.

O exercício ocorreu em um momento em que o Kremlin transfere tropas da Sibéria e do Extremo Oriente para Belarus, com objetivo de conduzir exercícios conjuntos abrangentes. Moscou tem intensificado a mobilização militar na fronteira com a Ucrânia, alimentando os temores ocidentais de uma possível invasão.

O envio de tropas russas para a Belarus levantou preocupações no Ocidente de que Moscou poderia realizar um ataque à Ucrânia pelo norte. A capital ucraniana fica a apenas 75 quilômetros da fronteira com Belarus.