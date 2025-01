Rússia ataca Kiev durante visita do primeiro-ministro britânico

Uma explosão fez tremer o centro de Kiev por volta do meio-dia desta quinta-feira, 16, quando as defesas aéreas da cidade foram ativadas para repelir um ataque lançado pela Rússia durante uma visita à capital ucraniana do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que chegou horas antes do bombardeio.

"As forças de defesa aérea estão trabalhando no centro da capital. Por favor, dirijam-se para os abrigos!", escreveu o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko em sua conta do Telegram logo após a explosão ser ouvida.

A Força Aérea ucraniana já havia advertido que drones de ataque lançados pela Rússia estavam indo em direção à região de Kiev e à própria capital.

A Rússia normalmente realiza seus ataques com drones kamikaze à noite ou nas primeiras horas da madrugada, mas também já lançou vários ataques com mísseis e drones contra Kiev e outras cidades ucranianas em plena luz do dia.