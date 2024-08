Rússia anuncia vagas para cavar trincheiras com salário de R$ 22 mil

Sites de empregos na Rússia estão anunciando vagas de escavadores de trincheiras na província de Kursk, enquanto a Rússia busca apressadamente aumentar suas defesas na região enquanto as forças da Ucrânia avançam por terra.

De acordo com anúncios de emprego, relatados pela primeira vez pela BBC e divulgados também pelo Business Insider, as vagas pedem "trabalhadores gerais" que possam cavar fortificações na região fronteiriça de Kursk. Os trabalhos pagam entre 150.000 e 371.000 rublos (cerca de US$ 1.600 a US$ 4.000) - R$ 8,7 mil a R$ 21,8 por mês.

Esse recrutamento aconteceu depois que a Ucrânia lançou um audacioso ataque transfronteiriço em Kursk na semana passada, pegando os militares russos de surpresa. A Ucrânia diz que já avançou mil quilômetros quadrados em território russo.

De acordo com especialistas, a resposta da Rússia ao ataque foi dificultada por estruturas de comando confusas e tropas inexperientes. Mas Moscou está enviando soldados extras para a região e construindo fortificações para impedir que a Ucrânia avance ainda mais. O Kremlin declarou estado de emergência e evacuou 132.000 pessoas de Kursk e da vizinha Belgorod.

O Institute for the Study of War, um think tank dos EUA, disse na quarta-feira que imagens de satélite mostraram que a Rússia está cavando fortificações, "incluindo trincheiras e defesas antiveículo" a cerca de 16km das posições mais avançadas da Ucrânia em Kursk.

"As forças russas parecem particularmente preocupadas com as principais rodovias e provavelmente estão tentando proteger preventivamente importantes linhas terrestres de comunicação para inibir manobras ucranianas", disse o centro de estudos.

De acordo com analistas, o provável objetivo da Ucrânia com a invasão era desviar as tropas russas de Donetsk, no leste da Ucrânia, que tem sido palco de intensos combates.

Kiev também pode tentar usar o território russo que conquistou como moeda de troca em futuras negociações de paz com a Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse numa reunião nesta terça-feira com altos funcionários de seu gabinete que a Rússia deve "expulsar" os invasores.